Adele biedt Elton John excuses aan

Adele heeft het pasgetrouwde stel wel een kaartje gestuurd met daarin haar excuses.

"Enorm gefeliciteerd lieverds. Ik hoop dat jullie een geweldige dag hebben. Sorry dat we er niet zijn. We zien elkaar in 2015. Liefs Adele, Simon en Angelo x", schreef de zangeres.

Elton deelde op Instagram een foto van het kaartje en andere soortgelijke berichtjes van afwezige gasten. Ondanks het feit dat niet iedereen bij de trouwerij was, heeft Elton een heerlijke dag gehad.

Een dolgelukkige Elton schrijft bij de foto: "Het perfecte einde van een perfecte dag. Veel lieve woorden. #ShareTheLove."