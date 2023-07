Getty Kaspers: ’Tranen in mijn ogen van wat ik hier hoor’

Getty Kaspers – ze won 48 jaar geleden met Teach-In het Eurovisie Songfestival in Zweden – is trots dat ze haar steentje bijdraagt. „. Het is zulk ontzettend dankbaar werk en ik vind het een eer dat ik deel mag zijn van het comité van aanbeveling. Ik krijg altijd tranen in mijn ogen bij het horen van de verhalen.”

Samen met onder anderen Normaal-zanger Bennie Jolink, cabaretier Herman Finkers en andere ambassadeurs uit de Achterhoek en Twente voelt de Dinge-dong-zangeres zich enorm betrokken bij het vrijwilligerswerk. „Het is te gemakkelijk om alleen mijn naam aan WensAmbulance te verbinden. Daarom ga ik echt op pad om dit fantastische werk te steunen.”

’Ingrijpend en mooi’

Getty neemt zich voor om iedere week een bezoek te brengen aan het onderkomen van de wensambulance in Hengelo. „Daarnaast probeer ik zo veel mogelijk geld in te zamelen en deel ik folders uit. Donaties zijn nodig, omdat de kosten van de speciale ambulances ontzettend hoog zijn. Bovendien gaat er altijd een verpleegkundige mee die onder meer het medische apparatuur bedient.”

Ook komt het voor dat Getty zelf op pad gaat om patiënten in het zonnetje te zetten. Zo ging ze, samen met haar partner Cor Smit, op bezoek bij een terminale fan van het Eurovisie Songfestival. „Dat is zo ingrijpend en tegelijkertijd mooi om te doen. Dan houd ik het niet droog. Je weet niet wat je ziet. Het is echt onvoorstelbaar wat de vrijwilligers doen. Voor deze groep patiënten is het ontzettend belangrijk om nog een keer naar het strand te kunnen, of mee te gaan naar een verjaardag, bruiloft of zelfs naar een uitvaart.”