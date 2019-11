Cornald en Jan presenteren songfestivalfeest in Amsterdam

Cornald kijkt ernaar uit dat hij straks de show met publiekslievelingen en oud-winnaars aan elkaar mag praten. „Het is voor het eerst dat zoveel oud-winnaars bijeen zijn en nog een keer hun winnende liedje ten gehore brengen. Dit wordt voor zowel het publiek als de artiesten een gedenkwaardige avond. Zie het als de ultieme pre-party ter voorbereiding op de 65e editie van het Eurovisiesongfestival in mei 2020 in Rotterdam.”

Tientallen artiesten betreden tijdens het feest het podium. Zo zijn onder anderen voormalige winnaars als Loreen, Dana International, Sandra Kim, Netta en Katrina and the Waves van de partij. Nederlandse oud-deelnemers die langskomen, zijn onder meer Teach-In, Lenny Kuhr, Ruth Jacott en Edsilia Rombley.