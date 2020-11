Herman de Schermman van CNN sliep tien uur in vier nachten

De schermman sliep dinsdagnacht tweeënhalf uur, woensdag vier en donderdag drie uur, somt King op. Voor de 57-jarige journalist leverde dat geen problemen op. „Het ontbijt is essentieel. Een bagel met eieren, een beetje fruit en veel koffie”, aldus King. Daarna loopt hij buiten een rondje met opnieuw koffie en wat frisse lucht.

Tijdens de tv-opnames drinkt King geen ’mensenbloed’, zo verzekert hij. Veel water en nog meer koffie houden hem op de been, net als veel adrenaline. „Bij grote verschuivingen kan adrenaline nog beter helpen dan koffie.”

Wanneer de verkiezingswaanzin voorbij is, is King van plan zich ’opnieuw voor te stellen’ aan zijn negenjarige zoon, zo grapt hij. „We appen en facetimen elke dag, maar ik kan niet wachten om weer naast hem op de bank te ploffen of samen naar buiten te gaan voor een wandeling of een potje honkbal. We kijken altijd samen naar Star Trek: Discovery en hebben deze week gemist dus we hebben wat in te halen.”

Herman de Schermman

Veel Nederlanders kijken deze week naar CNN om op de hoogte te blijven van de tussenstanden bij de verkiezingen. Velen waren onder de indruk van de wijze waarop King als de Amerikaanse Herman de Schermman, zoals de Nederlandse ’uitslagenanalist’ Herman van der Zandt tijdens verkiezingen wordt genoemd, de resultaten toonde op zijn digitale kaart, de Magic Wall.

King heeft er naar eigen zeggen hard voor getraind om zo veel slopende uren achter elkaar door te kunnen. „Regelmatige lichaamsbeweging is voor mij altijd van cruciaal belang. En wetende dat het weleens heel lang zou kunnen duren, heb ik de afgelopen weken meer gesport. Niets bijzonders: lopen op de loopband, roeien en lichte gewichten”, besluit hij.