Iggy Azalea geeft vriend auto cadeau

Dat liet de basketballer trots weten via zijn Instagram.

"Voor Swaggy P, van Iggy", stond er op het kaartje aan de blauwe klassieke wagen die bij de Lakers-ster werd afgeleverd. "Mijn schoonheid! Iggy bedankt voor het kerstcadeau, hou van je!", schrijft Young bij de foto's.

Het verliefde stel woont sinds dit jaar samen - volgens Young is de rapper meer huisje, boompje, beestje dan hij dacht. "Ik dacht vanwege haar nummers dat het allemaal over clubs en feesten zou gaan maar het is het tegenovergestelde", vertelde hij pas aan het tijdschrift DuJour. "Ze staat iedere ochtend op om voor haar honden te zorgen en voor me te koken. Ik was verrast."