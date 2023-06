Jeroen Pauw: Willem-Alexander heeft geen talent voor koningschap

„Die vader, die natuurlijk geen talent voor het koningschap heeft... Dat heeft hij niet, de moeder wel. Dat is een gedroomde koningin, hij eigenlijk niet”, zegt Pauw, wanneer de jaarlijkse zomerfotosessie van het koninklijk gezin en de veiligheidssituatie van prinses Amalia aan tafel worden besproken. „Hij lijkt me wel een fantastische vader. Zoals hij staat en zoals hij houdt van zijn kinderen.”

Pauw denkt er dan ook wel eens aan hoe het voor Willem-Alexander moet zijn dat Amalia bedreigd wordt. „Het moet gewoon pijn doen om te zien dat jouw dochter, die bedreigd wordt omdat ze de troonopvolger is, nu al in een nare periode zit”, zegt hij. Daarmee vraagt hij zich dan ook af of de monarchie nog wel van deze tijd is. „Je wilt toch het mooiste en het beste voor je kind? De vraag is: is het koningschap het mooiste voor jouw kind?”

Talkshowpresentatoren Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman, die vrijdag hun laatste uitzending van de SBS-talkshow hebben, zijn daar vrij duidelijk over. Groenteman noemt het „een wreed lot” voor prinses Amalia. „Als gezinshoofd moet je zeggen: we kappen met de hele handel”, vindt Van Roosmalen. „Huppakee, we stoppen.”