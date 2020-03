Lady Gaga stelt release nieuw album uit vanwege corona

„Dit is een hectische en angstige tijd voor ons”, schrijft ze. „Hoewel ik geloof dat kunst een van de sterkste zaken is die ons kan helpen in dit soort tijden en ons plezier en kracht kan schenken, voelt het niet goed om een nieuwe plaat uit te brengen terwijl de wereld worstelt met een pandemie.”

Gaga roept de wereld op alle energie te steken in het vinden van oplossingen. Zij hoopt Chromatica later in 2020 uit te brengen.

Het wordt het zesde studioalbum van de Amerikaanse zangeres; de laatste studioplaat, Joanne, dateert uit 2016. Daarna speelde ze nog wel in de remake van de film A Star is Born. Voor het nummer Shallow uit die film, een duet met acteur Bradley Cooper, won zij een Oscar.