Madonna zegt opnieuw show af wegens blessureleed

De 61-jarige zangeres heeft volgens Le Parisien een scheurtje in een van haar kniebanden opgelopen. Tot 11 maart staan er nog zes optredens in de Franse hoofdstad gepland, de eerstvolgende is dinsdag. Of die wel door kan gaan, is niet bekend.

Madonna’s Madame X-tournee wordt tot dusver geplaagd door onheil. Al vijftien concerten gingen niet door, de meeste vanwege blessures. Parijs is de laatste halte van de tournee.