Odim en Jørney uit Ex On The Beach een setje

Op haar afgeschermde Instagramaccount maakt Jørney hun relatie wereldkundig. „Vanaf dag 1 dat we terug waren uit de bijzondere ervaring eotbdd, zijn we niet meer van elkaar weg geweest.Makkelijk is en was het vanaf dag 1 al niet, hij is ook geen makkelijke man hoor, hou op schei uit. Maar zoals ze zeggen soort zoekt soort. Als iemand pittig, eigenzinnig en vervelend kan zijn dan ben ik het wel! 😩 Maar daar in tegen houden van hem doe ik zeker in alle kleuren 🌈”, begint ze haar relaas.

Ook schrijft ze dat ze dat de afgelopen periode nogal hectisch was. Toch ziet ze hun toekomst zonnig tegemoet. „Ondanks de heftige periode en alles wat nog komen gaat, zijn we ondenkbaar gelukkig en dankbaar voor elkaar👌🏼👌🏾. We hebben beide los van elkaar een heftig verleden, maar we delen met heel veel liefde ons heden en staan met beide benen in onze toekomst!🥰 Zoetsappig zijn we niet en zullen we nooit zijn. Wel een hele hoop echte love met een rauw randje”, aldus Jørney.

Odim en Jørney waren beiden vanaf de eerste aflevering in het MTV-programma te zien. Odim moest eerder de villa verlaten, nadat hij werd weggestuurd door een van de deelnemers.