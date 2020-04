Lady Gaga: ’Ik heb heel veel zin om kinderen te krijgen’

De 34-jarige popzangeres datet op het moment met de techondernemer Michael Polansky. Aan het modeblad vertelt ze dat trouwen een van haar topprioriteiten is. En daarna: baby’s. „Ik kijk er naar uit om moeder te worden”, vertelt ze. „Is het niet fantastisch wat wij kunnen? We kunnen een mensen in ons dragen en laten groeien. En dan komt het eruit en is het onze taak om het in leven te houden.”

Gaga stelde onlangs de releasedatum van haar nieuwe album Chromatica uit, omdat ze zich wil inzetten voor de bestrijding van het coronavirus.