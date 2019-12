Owen Wilson betaalt kwart ton alimentatie aan dochter die hij niet wil zien

Toen Varunie vorig jaar claimde dat zij in verwachting was van Owen, stond hij erop een vaderschapstest te laten doen omdat hij zijn ex niet geloofde. Al snel bleek dat de acteur inderdaad de vader is, maar hij was niet van plan die rol op zich te nemen. Hij maakte dan ook al snel duidelijk het meisje niet te willen zien.

Wel heeft de acteur zijn verantwoordelijkheid genomen ervoor te zorgen dat zijn dochter niets te kort komt. Hij betaalt maar liefst 25.000 dollar alimentatie per maand. Tevens heeft hij het meisje op laten nemen in zijn verzekering bij de Screen Actors Guild. Dat meldt Radar Online. Darnaast is er een contract opgesteld waarin is afgesproken dat Wilson en Varunie geen negatieve opmerkingen over elkaar of hun partners mogen maken in het bijzijn van hun kind. Voor Wilson zal dit geen enkel probleem zijn, gezien hij haar nooit ziet.

Varunie, die vijf jaar een relatie had met Wilson, is teleurgesteld dat haar ex hun dochtertje niet wil leren kennen. „Je dochter is geweldig. Ze lijkt trouwens precies op jou. Ja, het is goed dat je haar financieel steunt, maar daar gaat het mij niet om. Lyla heeft een vader nodig. Het is ironisch hoe je altijd de vaderrollen krijgt in je films, terwijl je je eigen dochter zelfs nog nooit gezien hebt”, zei ze in de rechtbank.