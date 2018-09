'Chris Brown heeft taakstraf bijna afgerond'

Om zo snel mogelijk van zijn uren af te komen, maakt de zanger sinds kort vijf dagen per week, zes uur per dag, schoon. Ook verwijdert hij vuilnis en helpt hij mensen met het verhuizen van meubels.

Bronnen vertellen aan TMZ dat Brown de afgelopen maand nauwelijks tijd heeft voor zijn muziek, maar klagen doet Chris naar verluidt niet.

De 25-jarige zanger kreeg eerder dit jaar door de rechter een taakstraf van 1000 uur opgelegd nadat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna in 2009 bont en blauw had geslagen. De zangeres belandde hierdoor in het ziekenhuis.