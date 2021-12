Nicolas Cage gaat vampier Dracula spelen in nieuwe film Renfield

Renfield zit volgens het originele werk van Bram Stoker in een gekkenhuis. Mensen denken dat hij lijdt aan waanideeën, maar in werkelijkheid is hij de handlanger van Dracula. Renfield wordt in de film gespeeld door Nicholas Hoult, onder meer bekend van de film Warm Bodies.

De film wordt geregisseerd door Chris McKay, bekend van onder meer The Tomorrow War. Ook in de komische horrorfilm Vampire's Kiss uit 1988 was Cage te zien als een vampier.