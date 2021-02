Prins William: ’Vaccinaties zijn heel erg belangrijk’

William en zijn vrouw Catherine spraken met Shivali Modha en haar gezin. Modha heeft diabetes type 2 en vindt het daarom spannend zich te laten vaccineren maar gaat het toch doen, vertelde ze aan het echtpaar. „Catherine en ik zijn geen medisch experts maar als het een troost is: we staan volledig achter de vaccinaties. Het is heel, heel belangrijk”, zei de prins.

William en zijn vrouw zijn blij dat er inmiddels al veel mensen zijn gevaccineerd. „We moeten ermee doorgaan zodat jongere generaties ook voelen dat het belangrijk is dat zij zich laten inenten.”

De prins is blij dat Modha ook heeft besloten zich te laten vaccineren ondanks dat er veel verschillende verhalen online te vinden zijn. „Op sociale media word je soms overspoeld door geruchten en desinformatie, dus we moeten voorzichtig zijn in wie we geloven en waar we onze informatie vandaan halen.”