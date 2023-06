Ex Kevin Costner wil miljoenenvilla pas verlaten na toezegging toelage

De 49-jarige Baumgartner vroeg op 1 mei de scheiding van Costner (68) aan. Volgens de huwelijkse voorwaarden had zij vanaf dat moment 30 dagen om hun villa ter waarde van 135 miljoen dollar in Carpinteria te verlaten. Daar stemde de tassenontwerpster echter niet mee in zolang ze geen garantie had dat de acteur haar financieel zou ondersteunen.

Uit nieuwe documenten blijkt nu dat Baumgartner ermee ingestemd heeft het huis op 31 augustus te verlaten, op voorwaarde dat Costner voldoet aan ’alle ondersteunings- en vergoedingsbevelen die de rechtbank hem op 12 juli zal opleggen’. Op die datum volgt de eerstvolgende hoorzitting in hun echtscheidingszaak. Uit de papieren blijkt onder meer dat Baumgartner twijfelde om zonder helder plan voor alimentatie al te vertrekken. Daarnaast wilde ze voorkomen dat haar kinderen meerdere keren zouden moeten verhuizen.

Een woordvoerder van Costner bracht eerder naar buiten dat de aanvraag tot echtscheiding van zijn vrouw voor Costner als een volslagen verrassing kwam. De Oscarwinnaar en Baumgartner hadden sinds 2000 een relatie en waren sinds 2004 getrouwd. Samen hebben zij drie kinderen, van 15, 14 en 12 jaar oud.