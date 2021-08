Amerikaanse dj Paul Johnson (50) overleden aan corona

„Onze held is vanmorgen om 9.00 uur overleden, de housemuzieklegende die we allemaal kennen als PJ oftewel Paul Johnson”, staat op de Facebookpagina van Johnson.

De dj lag al enkele weken in het ziekenhuis. Afgelopen weken gaf hij via Instagram enkele malen een update. In zijn laatste bericht liet Johnson weten dat het slechter met hem ging en dat hij niet meer zelfstandig kon ademen.

De Amerikaan is in Nederland vooral bekend van zijn hit Get Get Down. Het nummer bereikte in oktober 1999 de derde plaats in de Single Top 100.