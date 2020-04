Emma Thompson: ’Vrouwen kunnen wél grappig zijn’

Emma Thompson: „’Late night’ is mijn middelvinger naar al die mannen die het vroeger niet in mij zagen zitten.” Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Emma Thompson is tegenwoordig meer activiste dan actrice. Ze is een boegbeeld van de #MeToo-beweging. Ze protesteert tegen de oorlogen in het Midden-Oosten. En tijdens de betogingen in Londen toonde ze zich een fel tegenstander van de Brexit. Alleen films die de wereld een betere en vrolijkere plek maken, kunnen haar nog bekoren. Zoals haar nieuwe komedie Late night, nu te zien op Netflix.