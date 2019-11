Nieuwe foto’s duiken op van Prins Andrew en Epstein

Katherine Keating, hier op archieffoto, werd al gezien bij het huis van Epstein, maar nu zijn ook andere vrouwen én geheim agenten vastgelegd. Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH

NEW YORK - Zijn bezoek aan het herenhuis van Jeffrey Epstein in New York, nu 9 jaar geleden, leidde na een kolderiek interview tot de val van Prins Andrew. Wat daar in Manhattan precies gebeurde, is nog in nevelen gehuld. Vandaag publiceert de Daily Mail echter nieuwe foto’s van tot noch toe onbekende vrouwen die het optrekje in- en uitliepen.