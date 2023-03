Margot Robbie kiest er bewust voor om geen acteurs te daten

„Ik heb er bewust voor gekozen om geen acteurs te daten, maar niet omdat ik een hekel aan ze heb. Dat is zeker niet het geval”, vertelt ze in gesprek met Marie Claire. „Mensen hebben zo’n interesse in je liefdesleven als je bekend bent, dat het een relatie onder druk zet. Dat wil ik graag vermijden.”

Toch is Robbie in het verleden gelinkt aan een aantal bekende namen in Hollywood. Zo werd gefluisterd dat ze aan het daten was met The Legend of Tarzan-tegenspeler Alexander Skarsgård en Wolf of Wall Street-tegenspeler Leonardo DiCaprio.

Maar de actrice is sinds 2016 gelukkig getrouwd met filmregisseur Tom Ackerley. In gesprek met Vogue zei ze daar destijds over: „Het hele idee van een relatie zorgde ervoor dat ik wilde overgeven. Ik was heel lang bevriend met Tom. Maar ik was altijd al verliefd op hem en dacht: ’Oh, hij zou nooit op die manier naar mij kijken. Maak het niet raar, Margot. Doe niet zo stom en zeg hem dat je hem leuk vindt’. En toen gebeurde het, en ik had zoiets van: ’Natuurlijk zijn we samen. Ineens viel alles op zijn plek’.”