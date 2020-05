Medeoprichter Kraftwerk Florian Schneider (73) overleden

Het is niet duidelijk waaraan Schneider is overleden, meldt de Franse krant Quest France.

Schneider maakte sinds 2008 geen deel meer uit van Kraftwerk. Hij verliet de band na bijna 40 jaar. In de tussentijd maakte Kraftwerk tien studioalbums waaronder het legendarische Autobahn, dat ook een hit werd in Nederland.

In 2014 werd Kraftwerk onderscheiden met een Grammy voor het gehele oeuvre. Een jaar later werd Autobahn toegevoegd aan de Grammy Hall of Fame.