Kijkers boos om kerstuitzending Mensen met M met Laura H.

Amsterdam - De kerstuitzending van het tv-programma Mensen met M van presentatrice Margriet van der Linden zorgt voor een storm van kritiek. In de derde van de vier uitzendingen van het interview-programma van omroep KRO-NCRV was jihadbruid Laura H. te gast. Politici en twitteraars vinden het ’ziek’ en ’wonderlijk’ dat de IS-reizigster haar verhaal mocht doen, zonder dat de gruweldaden van IS een hoofdrol kregen.