Republikein zal muziek Eminem niet meer gebruiken in campagne

De Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy zegt gehoor te geven aan het dwangbevel dat hij had ontvangen van Eminem om het gebruik van zijn teksten in een verkiezingscampagne. De rapper had gedreigd met juridische stappen als de politicus in zijn campagne opnieuw ongevraagd gebruik zou maken van de teksten van Eminem.

Ⓒ Getty Images