Oud-medewerkers Yeezy beschuldigen Kanye van oversekst wangedrag

West zou de beelden onder andere tijdens sollicitatiegesprekken en bedrijfsmeetings hebben laten zien, en ook een „giftige en chaotische werkomgeving” gecreëerd hebben. Dit staat allemaal in een brief die enkele belangrijke ex-medewerkers verstuurd hebben naar de directie van Adidas, het merk waar Yeezy mee samenwerkte.

„Het oversekste gedrag was continue aanwezig vanaf het begin”, zegt een van de ex-medewerkers. „Ik geloof niet dat het ooit weg is gegaan.” Het gedrag zou zich ook geuit hebben in een „erg ziek patroon van roofzuchtig gedrag richting vrouwen” die onder hem werkten. Wat „het meest verontrustende gedrag” van Kanye wordt genoemd, is „zijn manipulatieve en op angst gebaseerde benadering van het leiden van het team.” Iets wat het bestuur van Adidas voor een groot deel kwalijk wordt genomen.

„De onmiskenbare waarheid is dat het executive team van Adidas en het bestuur dit mogelijk hebben gemaakt”, aldus de brief. De schrijvers vragen de leden van de raad van bestuur dan ook om in het openbaar excuses aan te bieden aan het Yeezy-team, voor het verdragen van „Kanye’s terroriserende gedrag.”

Eind oktober stopte Adidas per direct de samenwerking met Kanye ’West. Dat besluit kwam na recente antisemitische uitspraken van de artiest, die met zijn merk Yeezy al sinds 2015 samenwerkte met het Duitse sportkledingmerk. Volgens analisten waren de producten die Adidas met Yeezy maakte goed voor zo’n 8 procent van de omzet van het bedrijf. Volgens zakenblad Forbes zou Kanye door de breuk met Adidas niet langer miljardair zijn.