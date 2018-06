Zoon treedt in voetsporen Robin Williams

Zak, wiens moeder Valerie Velardi Robins eerste vrouw was, probeert met het verlies van zijn vader om te gaan door, net als Robin, veel vrijwilligerswerk te doen en goede doelen te steunen. Hij zet zich onder meer in als vrijwilliger in een plaatselijke gevangenis. Door ook goed werk te doen voelt hij zich dichter bij zijn vader, vertelt hij aan People.

"Door anderen te helpen kan ik beter omgaan met het verlies", vertelt Zac openhartig. Maar, benadrukt hij, elke dag is zwaar. "Ik mis hem altijd. Vaak, als ik iets leuks zie of ik kijk een film, denk ik: dát had hij leuk gevonden. Daar had hij om moeten lachen. Er gaat geen dag voorbij dat ik en mijn broer en zus niet aan onze vader denken."

Robin werd afgelopen augustus door zijn persoonlijk assistente dood gevonden in zijn huis. Al meteen werd duidelijk dat de acteur zichzelf van het leven had beroofd. Hij werd 63 jaar. Behalve Zak liet hij dochter Zelda (25), zoon Cody (23) en vrouw Susan Schneider achter. Robins kinderen erfden 50 miljoen dollar, zijn vrouw erfde ook "een aanzienlijk geldbedrag", werd eerder bekend.