Mogelijkheid tot vaccineren bij luistersessies Kanye niet populair: slechts 13 prikken

Premium Binnenland

Derde prik nuttig? ’Boostershot’ krikt in Israël bescherming op

Hoe zit het met een derde prik tegen corona? Terwijl in Israël massaal ’boostershots’ worden gezet voor iedereen boven de veertig (om de Joodse feestdagen in september te redden) is in Nederland het wachten op een uitspraak van de Gezondheidsraad. Wat kunnen we daarvan verwachten?