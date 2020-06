’Zo BRUUT leefde countryheld GLEN CAMPBELL’

De vierde vrouw van Glen Campbell, die in 2017 overleed aan de gevolgen van Alzheimer, heeft nu een boek geschreven over hun turbulente huwelijk. Kim: ,,Ineens zette hij een pistool op mijn hoofd.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij was decennialang een superster in countryland, won vijf Emmy’s, werd genomineerd voor een Oscar en verkocht wereldwijd meer dan vijftig miljoen albums. Maar GLEN CAMPBELL, die in 2017 overleed aan de gevolgen van Alzheimer, had ook een bijzonder duistere kant. Een kant die nu wordt beschreven door zijn vierde vrouw KIM CAMPBELL. „Desondanks mis ik hem nog iedere dag.”