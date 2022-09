Dochter Willeke Alberti openhartig over heftige periode in haar leven

De diagnose kwam net in een periode dat ze alles op de rit dacht te hebben. Alles rond haar nieuwe boek In het licht van de liefde was in november vorig jaar bijna afgerond. „Dat kan niet, was mijn eerste reactie. Ik zou 108 worden, dat was de afspraak die ik met mijn ziel had gemaakt.” De dochter van Willeke Alberti (77) en echtgenote van voetbaltrainer John van ’t Schip krijgt nu behandelingen binnen zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde.

Haar nieuwe boek, dat ze beschouwt als ’een geboorte’, kreeg een toevoeging waarin ze laat weten: „Ik weet niet hoe mijn verhaal gaat eindigen, maar een nieuw hoofdstuk is begonnen.” In dat boek schrijft ze ook over de spirituele ommekeer in haar leven op haar 37e, die gepaard ging met visoenen en nieuwe inzichten. „Het was een heftige periode.”