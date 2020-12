Monica Geuze: inbraakpoging zonde van de tijd

De boeven deden er volgens Monica namelijk bijna een uur over om überhaupt binnen te komen. De vlogster had naar eigen zeggen ’een ziek goed beveiligde deur’, waar ze weliswaar helemaal niets meer mee kon, maar die de inbrekers wel buiten hield.

Er was volgens Monica en haar vriend Robbert gelukkig ook niks weg. „Het was een beetje een bende, maar ik dacht ook: dat kon jij geweest zijn of een inbreker”, grapt Robbert tegen zijn vriendin. „Maar ik kon niets zien wat weg was.”

Monica noemt het hele voorval ’zonde van de tijd, vooral voor de mensen die geprobeerd hebben in te breken’. Nu ze de inbraakpoging kan relativeren is Monica echter heel blij dat er niemand gewond is geraakt en de vernielingen miniem zijn. „Wat dat betreft is de schade beperkt gebleven. Er zijn altijd ergere dingen op de wereld.”