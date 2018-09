Belichters balen van 'leugens' Yolanthe-rel

Na alle commotie rondom het 'misvormde' gezicht van Yolanthe werd beloofd dat het licht zou worden aangepast. Jan Jaap van der Wal, die gisteravond rechts van Humberto op de plek van Yolanthe zat, trapte grappend af: "Ik krijg net allemaal tweets dat het in dit licht lijkt alsof ik een hazenlip heb. Er wordt weer een visagist ontslagen vanavond."

Daarmee lijkt de cabaretier de spijker op zijn kop te slaan. Want niet het licht bij RTL Late Night zou de oorzaak zijn van het vreemd uitziende gezicht van Yolanthe, maar de visagie.

"Het licht in de studio is niet het probleem. De slechte opmaakbeurt van Yolanthe wel", zegt een ingewijde. "Niet de productie, maar haar visagiste zou alle kritiek moeten ontvangen."

De vaste visagiste van Yo, haar zus Xelly, kon vrijdagavond niet, en daar begon het probleem. "Yolanthe is dus niet door mij opgemaakt maar door een visagiste van RTL Late Night: een collega die ik overigens zeer hoog in het vaandel heb staan", vertelde Xelly aan het AD.

Maar Yolanthe zou, volgens medewerkers van de show, toch echt zelf iemand hebben geregeld om haar op te maken. "Het productieteam gaat er van uit dat de visagiste in kwestie wel enige ervaring heeft met het opmaken van gezichten voor een tv-opname. Dit was echter niet het geval.""Toen Yolanthe uit de visagie-kamer stapte had een groot deel van de productie bezwaar tegen het zwaar opgemaakte gezicht van Yolanthe. Het was direct duidelijk dat dit er op beeld niet goed uit ging zien, maar door het tijdgebrek moesten we het hier maar mee doen."

"Dat er commotie rond het uiterlijk van Yolanthe is ontstaan kwam voor ons dan ook niet als een enorme shock." Maar de lezing 'verkeerd licht' wordt achter de schermen niet gepikt. "Dat is een smoes die nu wordt gebruikt. Er wordt gewoon gelogen."

Ook de lezers van Privé geloven niet dat het licht het probleem is geweest, blijkt uit onze poll.