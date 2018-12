O'G3NE torenhoog favoriet voor winst The Voice

Dat blijkt uit onze poll op prive.nl. De meidengroep kreeg 56% van de ruim 7000 stemmen op de stelling 'Wie verdient vrijdag de winst van The Voice of Holland?'

Sjors van der Panne is een goede tweede met 24%. Concurrente Emmaly Brown kreeg 11% van de stemmen, Guus Mulder 7%.

Julia van der Toorn, de winnares van het vorige, vierde, seizoen denkt ook dat O'G3NE met coach Marco Borsato gaat winnen.

De zussen hebben al veel ervaring: ze wonnen in 2007 het Junior Songfestival als Lisa, Amy en Shelley. Twee van de drie waren begin deze week nog geveld door griep. "Amy is heel ziek en ook Shelley voelt zich niet lekker. Ze hebben keelontsteking en voelen zich grieperig", vertelde zangeres Lisa over haar zusjes.

"Met antibiotica en de nodige rust moet het goed komen. We repeteren waar we kunnen, maar zorgen dat we genoeg overhouden voor de finale."

De finale van The Voice of Holland is vrijdagavond live te zien bij RTL 4.

Volg ons ook op Twitter