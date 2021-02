’Kanye gelooft dat gooi naar presidentschap zijn huwelijk kostte’

De rapper deed vorig jaar, zonder succes, een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. „We moeten nu de belofte van Amerika waarmaken door God te vertrouwen, onze visie te verenigen en aan onze toekomst te bouwen”, liet Kanye destijds weten. „Ik ben presidentskandidaat.”

Tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst wist hij meteen voor flink wat ophef te zorgden. Hij sprak zich uit tegen abortus en pornografie en barstte in tranen uit toen hij vertelde dat Kim en hij zelf een abortus hebben overwogen, toen de brunette zwanger was van hun eerste dochtertje North. Kanye voorspelde toen al dat ’Kim hierna misschien wel van me wil scheiden, maar dan ben ik altijd blij dat ze North ter wereld heeft gebracht’.

Daar lijkt hij nu gelijk in te hebben gekregen. Een bron laat aan People weten dat Kanye gelooft dat er nog hoop was voor zijn huwelijk voordat hij aan de verkiezingen meedeed. „Daarna was alle hoop verloren. Het heeft hem zijn huwelijk gekost. (...) Hij vraagt zich steeds weer af: ’wat als’ en ’had ik dit maar gedaan en dat maar niet gedaan’. Hij is alles nog aan het verwerken. Hij denkt dat zijn kandidaatschap de druppel is geweest.”