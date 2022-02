Ye brengt nieuw album alleen op eigen platform uit

„Donda 2 zal alleen beschikbaar zijn op mijn eigen platform, de Stem Player. Niet op Apple, Amazon, Spotify of YouTube”, schrijft Kanye, die zich ook wel Ye noemt. „Tegenwoordig krijgen artiesten slechts 12 procent van het geld dat de industrie verdient. Het is tijd om muziek te bevrijden van dit onderdrukkende systeem. Het is tijd om de controle over te nemen en ons eigen systeem te bouwen.”

Het bericht over zijn muziek volgt in een week waarin Ye tientallen berichten plaatste over zijn persoonlijke vete met ex-geliefde Kim Kardashian en haar nieuwe vlam Pete Davidson. Al die posts zijn inmiddels weer verwijderd.