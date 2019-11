Slachtoffer De Villa: ’Ik kreeg te horen dat ik aan het teasen was’

De deelneemster, die onherkenbaar in beeld wilde komen, werd in het datingprogramma door een mannelijke kandidaat betast terwijl ze in beschonken toestand op bed lag. „Het was heel naar. Het was al niet het programma dat ik dacht dat het zou worden. En dan erachter komen met heel Nederland wat die nacht is gebeurd, dat was onwerkelijk”, vertelt ze in #BOOS . ,,Ik herinner me dat ik zei dat ik me niet lekker voelde en dat daarom ben gaan slapen. Het enige wat ik daarna weet, is dat ik wakker werd op de grond.”

De kandidate stelt dat een andere deelnemer door de productie werd aangespoord naar haar toe te gaan. ,,Ik weet niet waarom ze niet zelf gingen. Ik heb het met Blue Circle erover gehad en hun excuus daarvoor was: wij zagen jou niet meer op de camera's, dus we hebben hem gestuurd om te kijken waar je was.” Wie de bewuste aflevering heeft gezien, kan echter al concluderen dat dit verweer niet helemaal klopt. ,,Ja, ik lag op de grond. Dus het excuus is belabberd.”

Teasen

Tevens laat ze weten geen excuses te hebben gekregen voor zijn grensoverschrijdende gedrag van zowel RTL als producent Blue Circle. „Ik kreeg te horen dat ik gewoon aanspreekbaar was en dat ik hem ook aan het teasen was. Met andere woorden: eigen schuld.” Hofman confronteerde Van der Vorst daarmee. Hij verontschuldigde zich voor de ’major fuck-up’ en liet weten haar graag persoonlijk nog te willen spreken.

De kandidate stelde daarnaast dat de man in kwestie door de producenten werd aangespoord om naar haar toe te gaan. „Ik weet gewoon zeker dat ze hem hebben gestuurd zodat ze tv konden maken.” Ze vertelt dan ook een druk te hebben gevoeld om dingen te doen waar ze eigenlijk niet achterstond. „Ze sporen je aan dat je meer moet drinken en ze proberen je aan te moedigen dat er fysieke dingen gebeuren tussen de kandidaten. Stel ik was boven met José, dan mocht er niemand naar boven. Dan mocht je je er niet mee bemoeien. Ik voelde mij heel erg gedwongen om dingen te doen.”

Niet leuk voor tv

Sterker nog, toen de kandidate aangaf een van de andere bewoners van de villa niet te willen kussen, mengde de productie zich meteen in de situatie. „Ik had een jongen afgewezen en dan wordt er gewoon aan je gevraagd: ‘Kan je dat even opnieuw doen en dan wel een kus geven’. Anders is het natuurlijk niet leuk voor tv.”

Ook zou producent Blue Circle op de hoogte zijn van het feit dat ze in het verleden al is aangerand toen zij onder invloed was. „Dat heeft heel veel emotionele schade bij mij opgeleverd, omdat ik dat daadwerkelijk bewust heb meegemaakt. Blijkbaar vonden ze het alsnog een goed idee.”

Onderzoek

Vorige week haalde RTL De Villa per direct van de buis. Ook wordt een onafhankelijk intern onderzoek gestart en is een aantal mensen op non-actief gesteld. „We zijn ons dood geschrokken en ik bied mijn excuses aan aan alle betrokkenen. Wat er is gebeurd, is onvergeeflijk. Er zijn ethische grenzen overschreden in het productieproces, maar ook bij ons intern. Dat kunnen we op geen enkele wijze tolereren. Deelnemers zijn aangezet om over hun grenzen heen te gaan en hebben zich onveilig gevoeld”, liet Van der Vorst eerder al weten.

Ook Blue Circle reageerde geschokt. „Wij zijn enorm geschrokken van alle reacties naar aanleiding van het RTL5-programma De Villa”, zei Georgette Schlick, CEO van Fremantle Nederland waar Blue Circle onder valt, eerder in een verklaring. „Inmiddels hebben wij samen met RTL met de betrokken kandidaten gesproken en is duidelijk geworden dat er fouten zijn gemaakt. Zowel bij ons als bij de zender. Het mag duidelijk zijn dat wij als producent nooit de intentie hebben gehad een programma te maken waarbij wij deelnemers beschadigen.”

Andere zogenoemde ’guilty pleasure’-programma’s als Temptation Island en Love Island worden voorlopig ook niet uitgezonden. Ook daarvan wordt de productie onderzocht.