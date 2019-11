Gwen Stefani wint Fashion Icon Award

„Ik heb altijd van mode gehouden, dat is er met de paplepel ingegoten. Als mijn moeder van school terugkwam, had mijn oma een galajurk voor haar gemaakt. Toen ik nog wat jonger was dacht ik dat mode alleen iets voor rijke mensen was, maar dat is niet zo. Ik ben dankbaar dat ik met zoveel getalenteerde ontwerpers heb mogen werken”, aldus Gwen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Stefani heeft zelf meerdere modelabels opgezet, waaronder L.A.M.B., Harajuku Lovers, Harajuki Mini en een eigen zonnebrillenlijn. Samen brachten de merken al ruim 1 miljard dollar op. Ontwerper Marc Jacobs is groot fan van haar: „Haar designs hebben altijd iets eigens, wat het uniek maakt. Ze vergeet nooit wie ze is.”