Na rel met dj Timur Perlin: zendermanager Sharid Alles vertrekt bij NPO 3FM

Alles vertrok in 2018 als programmaleider van NPO FUNX om aan de slag te gaan als eerste vrouwelijke zendermanager bij 3FM. Het radiostation verliest al jaren luisteraars. Ook onder het bewind van Alles kon daar geen verandering in worden gebracht.

In het persbericht dat de NPO dinsdag de wereld in slingerde, laat Alles weten ’de afgelopen jaren met een steeds sterker en completer wordend team te hebben gewerkt aan het terugbrengen van het oorspronkelijke 3FM-DNA naar het station’. Haar taken zullen per januari worden overgenomen door dj en voormalig radiodirecteur bij 538, Menno de Boer.

Ruzie

„Ik ben trots op de muzikale koers die mede onder leiding van Roosmarijn Reijmer verder vorm heeft gekregen, de sterke programmering waar we in het nieuwe jaar mee verdergaan (...) en de flinke groei die we online en in podcasts hebben bereikt.”, aldus Alles in de persverklaring.

De geruchten over het vertrouwen dat werd opgezegd in Alles ontstonden na een ruzie die ze kreeg met dj Timur Perlin. De zendermanager onderbrak Perlin live in de uitzending om een telefonisch interview van de presentator te voorkomen. Een prijswinnaar zou tegen betaling de geheime locatie van het door 3FM georganiseerde exclusieve Måneskin-concert onthullen aan mensen zonder kaartje. De dj wilde hem hierover aanspreken, maar daar stak Alles een stokje voor. En daarmee zette zij Perlin, die zijn frustraties niet onder stoelen of banken stak, flink voor het blok.

Een woordvoerder liet destijds weten dat het incident ’aanleiding had gegeven tot gesprekken binnen het 3FM-team’. „Dat zijn constructieve gesprekken geweest.” De zender wilde dinsdagochtend niet inhoudelijk ingaan op de vraag of het vertrek van Alles te maken heeft met de rel van vorige maand.