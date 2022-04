Aanklacht seksueel misbruik tegen Snoop Dogg ingetrokken

Volgens de Britse omroep werd de claim eerder deze week al ingetrokken nadat deze twee maanden geleden bij de rechtbank in Californië was ingediend. Een vertegenwoordiger van de rapper liet weten niet verrast te zijn dat de aanklacht weer is ingetrokken. „Haar aanklacht stond vol met valse beschuldigingen en tekortkomingen.”

De vrouw stapte een paar dagen voordat Snoop Dogg zou optreden tijdens de halftime-show van de Super Bowl naar de rechter. Ze beweerde dat de rapper haar - nadat zij in 2013 naar een concert van hem was geweest - seksueel had misbruikt. Hij zou haar onder meer gedwongen hebben om hem oraal te bevredigen. Ze eiste daarom tien miljoen dollar van de muzikant.