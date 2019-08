Connie heeft geen behoefte aan een nieuwe vriend

„Ik heb geen bitterheid of wantrouwen naar mannen toe, zit prima in mijn vel. Aan daten heb ik geen behoefte”, zo vertelt Connie aan de Beau Monde. We zullen haar dan ook niet gauw op een datingsite tegenkomen. „Omdat ik bekend ben, maar ook omdat ik er niet aan moet denken. Ik sta open en nuchter in het leven. Als er een man komt, dan komt hij. En anders niet.”

Op dit moment heeft ze meerdere mannen in haar leven, gayvrienden, want in vriendschappen met hetero’s gelooft Connie niet. „Van zitten komt liggen zei mijn moeder altijd. Je zit huilend op de bank in je kaftan of nachtjaponnetje, hebt verdriet en wilt een knuffel. Dat wordt moeilijk met een hetero. Zo’n man is toch niet van steen?”