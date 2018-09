Baby nummer 5 voor de Beckhams?

David en Victoria zijn ouders van dochter Harper (3) en zoons Brooklyn (15), Romeo (11) en Cruz (9). De 39-jarige Engelse oud-international is er "ontzettend voor in" om baby nummer 5 aan zijn nageslacht toe te voegen, melden Britse media.

Victoria (40) staat minder te springen om gezinsuitbreiding. Ze vindt vier kinderen een mooi aantal en ze twijfelt naar verluidt of dat handig is op haar leeftijd. David hoopt haar toch over te kunnen halen om zijn kinderen nog een broertje of zusje te kunnen geven.

De Beckhams praatten al eerder over nog een kindje. David beloofde toen zijn vrouw bij te staan als zij voor haar modemerk op reis gaat.