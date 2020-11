William noemt onderzoek naar interview Diana stap in goede richting

Ⓒ ANP/HH

Prins William is blij dat er een nieuw onderzoek komt naar de gang van zaken rondom het interview dat zijn moeder prinses Diana in 1995 gaf aan het BBC-programma Panorama. „Dit onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting”, zegt hij in een verklaring die door Kensington Palace is verspreid.