Ellie Goulding zwanger van eerste kind

"Je bent de eerste aan wie ik het vertel", zegt de Britse zangeres, die ondertussen al dertig weken zwanger is, in het blad. "Ik ben nog niet op de foto gezet, vandaar." De laatste keer dat Goulding een optreden gaf, was in augustus. Toen was ze al zwanger, maar wist dat zelf nog niet. "We kwamen erachter toen mijn vriend en ik er even tussenuit gingen voor ons 1-jarig jubileum", vertelt Goulding.

De zangeres zag de zwangerschap niet aankomen, maar desondanks is ze enorm gelukkig. "Ik heb rondingen die ik nooit eerder gehad heb. Ik vind het heerlijk. En mijn man ook."

Vooral het voedingsplan van Goulding moest flink omgegooid worden. Dat ging van behoorlijk gezond naar een hoop junkfood. "Ik wil alleen nog maar McDonalds", lacht ze. "Ik weet niet waar het vandaan komt, maar die baby heeft mijn hele lichaam overgenomen. Ik hoef echt geen broccoli en spinazie meer, doe mij maar suiker en koolhydraten."