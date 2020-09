Black Panther-sterren brengen Chadwick Boseman laatste groet

Ook zijn vrouw Taylor Simone Ledward, met wie Boseman in het geheim vlak voor zijn dood trouwde, was bij de dienst aanwezig. Het afscheid vond plaats op een locatie met uitzicht over de oceaan. Op een tafel stonden een foto van de acteur en bloemen.

Boseman werd donderdag in zijn geboorteplaats Anderson al geëerd tijdens een openbare herdenkingsdienst. Daar was onder meer Black Panther te zien en verschillende aanwezigen hadden zich verkleed als personages uit de Marvel-film. In Anderson wordt ook gewerkt aan een standbeeld van Boseman.

De acteur overleed vorige week vrijdag op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Het nieuws kwam onverwacht omdat Boseman, die al enige jaren ziek was, zijn diagnose nooit publiekelijk had bekendgemaakt.