Eigenaar seksclub van de sterren legt alle geheimen bloot

Beeld ter illustratie. De getoonde dames zijn niet aanwezig op de feesten van SNCTM. Ⓒ ANP

Damon Lawner, de oprichter van SNCTM, ’de meest exclusieve seksclub ter wereld’, schrijft een boek over alle gebeurtenissen binnen zijn erotische heiligdom. Lawner had discretie altijd hoog in het vaandel staan, maar nu hij zijn club onlangs heeft verkocht, is hij van plan om alle geheimen bloot te leggen. Inclusief die van alle sterren die de club bezochten om eindelijk ’te kunnen doen wat ze thuis niet konden’.