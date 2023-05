Ruim 200.000 kijkers haken af bij tweede aflevering Nadia

Het NPO 1-programma staat met dat aantal op de 25e plek in de lijst van best bekeken programma’s van de avond, aldus Stichting KijkOnderzoek (SKO). In Nadia ontvangt de presentatrice gasten en ervaringsdeskundigen die over één bepaald thema praten. Anders dan in andere talkshows zijn er geen BN’ers te gast.

De kijkcijfers van de eerste uitzending waren met 574.000 kijkers redelijk gemiddeld voor dat tijdslot: voorganger Khalid & Sophie trok gewoonlijk zo tussen de 500.000 en 800.000 kijkers. De cijfers van de tweede dag liggen daar dus ver onder.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 was traditiegetrouw het best bekeken programma met 1,61 miljoen kijkers. Daarop volgen het Half Acht Nieuws op RTL 4 (1.070.000), Vandaag Inside op SBS6 (979.000) en het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (969.000).