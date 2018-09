Goud voor Jan Smit en Kraantje Pappie

Jan Smit en Kraantje Pappie zorgden zelf voor de eerste verrassing, toen de hiphop-artiest onverwacht het podium beklom tijdens het optreden van Jan. Samen brachten ze hun hitsingle ten gehore. Meteen na het optreden kreeg het duo de gouden single uitgereikt uit handen van presentator Willy Oosterhuis. Voor Kraantje Pappie was het de eerste keer dat hij een gouden award in ontvangst mocht nemen.

Jan Smit en Kraantje Pappie leerden elkaar precies een jaar geleden kennen, toen Jan een nacht lang te gast was in Het Glazen Huis van 3FM in het kader van de actie Serious Request. Tijdens dat bezoek stelde Giel Beelen de twee aan elkaar voor. Het klikte meteen en dat leidde tot een verrassende samenwerking tussen Jan Smit en Kraantje Pappie.