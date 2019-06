FRANK MASMEIJER: ’Een MEETLINT is te kort om af te tellen’

De pittige veroordeling was een hard gelag voor Frank Masmeijer, maar die blijft wonderbaarlijk positief. ,,Ik maak nu alweer plannen voor de toekomst.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij had gehoopt in hoger beroep een lágere straf te krijgen, maar de Belgische rechter die zich boog over de geruchtmakende cokesmokkelzaak gaf FRANK MASMEIJER juist nog een jaar extra. In zijn cel reageert hij, op Pagina Privé, vandaag voor het eerst op al die ellende. Frank is aangeslagen, maar niet verslagen, en zit vol plannen. Hoe ziet hij dat... als zestiger?