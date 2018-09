Miss World Nederland op klompen naar de finale

Miss World Nederland Tatjana Maul vindt het heel normaal om gezonde zenuwen te hebben voor zo'n grootste gebeurtenis. Ze is al drie weken in Londen om zich voor te bereiden op de internationale missverkiezing, waarbij de deelneemsters uitdagingen voor hun kiezen gekregen om punten te verdienen. Tatjana heeft een goed gevoel over haar deelname: "Volgens mij heb ik dat heel goed gedaan. Tijdens de grote finale horen we de puntenverdeling.''

Voordat de schoonheid de make-up in gaat voor de show heeft Tatjana zondagochtend nog een generale repetitie voor de boeg. Er is geen bikinironde, wel zijn er eliminatierondes en een vragenronde. Een belangrijk onderdeel van de missverkiezing is dat de meiden allemaal in nationaal kostuum opkomen. ''Dat ziet er heel leuk uit. Zelf draag ik een Volendams pakje, inclusief een hoedje. Ik droeg er aanvankelijk ook houten klompen bij, maar dat maakte toch iets teveel lawaai op het podium. Dus nu heb ik klompensloffen aan.''

Op basis van de punten die ze afgelopen weken kon verdienen, kan ze in de top 25 of top 10 belanden. ''Bij de laatste tien begint de puntentelling opnieuw. Bij de vijf die het hoogst eindigen beslist de jury aan de hand van vragen wie Miss World wordt.''

Vriendschap en competitie

Met een aantal concurrentes heeft Tatjana vriendschappen gesloten. ''Ik had verwacht dat het verschrikkelijk zou zijn. Ik had horrorverhalen gehoord, maar we hebben het hier heel gezellig gehad. De weken zijn echt voorbij gevlogen'', vertelt Tatjana. ''Met een paar meiden ben ik intussen vriendinnen geworden. Het ligt er ook aan hoe je er zelf in staat. Doe je gemeen, dan krijg je gemene reacties terug. Als je aardig blijft, doen mensen ook aardig terug.''

Tatjana kan nog stemmen gebruiken van het publiek. Mensen kunnen hun stem uitbrengen via de Miss World Limited app.