Arnon Grunberg naar corona-brandhaard New York: ’Apocalyptisch gevoel’

„Mensen in Amsterdam om wie ik geef vonden het geen prettig idee”, stelde Grunberg. „Maar ik kon terug en ik mocht terug. En ik merkte dat ik heel onrustig werd: ik wilde echt terug naar huis.” De 49-jarige auteur wilde de situatie in New York met eigen ogen aanschouwen. „Ik hou van die stad, het voelde heel vreemd om weg te blijven nu New York het zo moeilijk heeft.

Grunberg reisde eerder voor verhalen naar Afghanistan en Baghdad toen daar een oorlog woedde. „Ik voel nu een enorme drang om te schrijven. Het voelde heel raar om toentertijd wél die oorlogsgebieden op te zoeken maar nu niet naar huis te gaan. Dat klopt niet met mijn schrijverschap en de invulling die ik daar aan wil geven.”

Merkwaardige stilte

De Nederlandse auteur bevestigt dat er een rare sfeer hangt in de stad. „Het is uitzonderlijk stil, er zijn bijna geen auto’s. De enige mensen op straat zijn de daklozen. Ik heb de stilte in Amsterdam ook meegemaakt, maar in New York is het merkwaardiger. Unheimischer. Het past totaal niet bij deze stad. Ook op luchthaven JFK overheerst een apocalyptisch gevoel, daar was bijna niemand.”

Op de luxe winkelstraat Madison Avenue zijn veel etalages leeggehaald. „Er zijn zelfs winkels die hun ruiten hebben gebarricadeerd met hout. Men is dus niet alleen bang voor het virus, maar houdt ook serieus rekening met plunderingen. Het voelt bijna alsof er een revolutie dreigt.”