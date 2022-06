RTL vindt oplossing voor uitvallen Danny de Munk in I Can See Your Voice

Danny de Munk zien we niet terug in het nieuwe seizoen van RTL-show I Can See Your Voice. Ⓒ ANP/HH

Danny de Munk wordt als panellid van het muziekprogramma I Can See Your Voice vervangen door meerdere bekende Nederlanders. Wekelijks neemt er iemand anders plaats naast het vaste panel dat bestaat uit Marieke Elsinga, Edsilia Rombley en Fred van Leer, bevestigt een woordvoerster van RTL. Welke BN’ers dat zijn, wordt later bekendgemaakt.