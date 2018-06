Zoontje Sandra Schuurhof geboren

De kerngezonde baby heet James Luke. Het kereltje woog bij de geboorte 3420 gram en is 51 centimeter lang, meldt Shownieuws.

De vader van James Luke is Sandra's ex Hans Luiken. De SBS-presentatrice maakte afgelopen zomer wereldkundig dat zij en Hans een kindje verwachtten.

Ondanks het feit dat de relatie voorbij is, was Sandra blij met de zwangerschap. "Het kindje is zeer welkom, ook al hebben mijn partner en ik in goed overleg onze relatie beëindigd", zei ze in een interview.