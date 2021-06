Diana-actrice The Crown: ik houd me niet zo bezig met Harry en Meghan

In The Wrap Magazine wordt Emma gevraagd wat ze ervan vindt dat de jongste zoon van Diana, prins Harry en zijn vrouw Meghan, waarschijnlijk naar de serie over het Britse koningshuis zullen kijken. „Persoonlijk probeer ik me daar niet te veel mee bezig te houden, want dat voelt als glad ijs”, meent de actrice. „Als ik me zorgen begin te maken wie er wel en niet heeft gekeken, wordt het stressvol.”

Of Harry en Meghan nou naar The Crown kijken of niet, Emma vindt dat er in ieder geval een originele serie is gemaakt. „Ik voel me comfortabel in de wetenschap dat wat we gemaakt hebben, de versie van Peter (Morgan, scenarioschrijver, red.) is. Hopelijk staat het dus op zichzelf. Maar toch kan het denk ik nergens helemaal apart gezien worden van de realiteit waar het tegenaan schuurt en waardoor het beïnvloed is.”

Emma speelde de rol van Diana in het vierde seizoen van The Crown. In de komende reeks neemt Elizabeth Debicki de rol van haar over. Dominic West neemt het stokje in het vijfde en zesde seizoen over van Josh O’Connor als prins Charles. Imelda Staunton, Lesley Manville en Jonathan Pryce nemen de rollen over van respectievelijk Olivia Coleman als koningin Elizabeth, Helena Bonham Carter als prinses Margaret en Tobias Menzies als prins Philip.